Plantes en fête à l’Abbaye d’Autrey Autrey

Autrey

Plantes en fête à l’Abbaye d’Autrey

2 Rue de L’Abbaye Autrey Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

L’automne, saison riche en couleurs, est la période des plantations !

De nombreux pépiniéristes collectionneurs et des exposants de qualité vous accueilleront à l’Abbaye d’Autrey et vous donneront leurs conseils pour aménager vos jardins. Ils vous proposeront des arbres, arbustes à fleurs, roses anciennes, hydrangeas, plantes aquatiques, plantes vivaces, acer, hostas, Des artistes et artisans créateurs d’ornements de jardin vous présenteront leurs nichoirs, mobiliers, brocante, outillage…

Un week-end pour se retrouver en famille et passer un moment agréable dans le cadre paisible du jardin arboretum de l’Abbaye d’Autrey et de ses bâtiments de grès rose.

(visite des jardins de l’Abbaye comprise)

Possibilité de restauration sur place

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de l’Abbaye

Parking gratuit

Service brouetteTout public

5 .

2 Rue de L’Abbaye Autrey 88700 Vosges Grand Est +33 6 31 38 39 80

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English :

Fall, a season bursting with color, is the perfect time to plant!

Many collector-nursery owners and high-quality exhibitors will welcome you at the Abbaye d’Autrey and offer advice on how to landscape your gardens. They’ll offer trees, flowering shrubs, heirloom roses, hydrangeas, aquatic plants, perennials, maples, and hostas. Artists and artisans who create garden ornaments will showcase their birdhouses, garden furniture, vintage items, and tools.

A weekend to spend time with family and enjoy a pleasant moment in the peaceful setting of the Abbaye d’Autrey arboretum and its pink sandstone buildings.

(Tour of the Abbey gardens included)

Food and drink available on site

Pets are not allowed within the Abbey grounds

Free parking

Wheelbarrow service

L’événement Plantes en fête à l’Abbaye d’Autrey Autrey a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE LA REGION DE RAMBERVILLERS