Plantes en Fêtes à L’Abbaye, Abbaye Notre-Dame d’Autrey, Autrey

Informations pratiques

Plantes en Fêtes à L’Abbaye 12 et 13 septembre Abbaye Notre-Dame d’Autrey Vosges

Entrée 5 € Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

L’automne, saison riche en couleurs, est la période des plantations !

De nombreux pépiniéristes collectionneurs et des exposants de qualité vous accueilleront à l’Abbaye d’Autrey et vous donneront leurs conseils pour aménager vos jardins. Ils vous proposeront des arbres, arbustes à fleurs, roses anciennes, hydrangeas, plantes aquatiques, plantes vivaces, acer, hostas, Des artistes et artisans créateurs d’ornements de jardin vous présenteront leurs nichoirs, mobiliers, brocante, outillage…

Un week-end pour se retrouver en famille et passer un moment agréable dans le cadre paisible du jardin arboretum de l’Abbaye d’Autrey et de ses bâtiments de grès rose.

(visite des jardins de l’Abbaye comprise)

Possibilité de restauration sur place

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de l’Abbaye

Parking gratuit

Service brouette

Abbaye Notre-Dame d’Autrey 2, Rue de l’Abbaye 88700 Autrey Autrey 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.29.65.89.33 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.abbayedautrey.com »}]

Exposition – Ventes de Végétaux et nombreux pépiniéristes producteurs Plantes en Fête Abbaye Notre-Dame d’Autrey

Abbaye Notre-Dame d’Autrey