Concert à l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis

Concert à l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Abbaye de Nouaillé Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées, en partenariat avec les propriétaires du lieu, vous invitent à venir les écouter au sein des bâtiments conventuels de l’abbaye.

Un quatuor à cordes — violons, alto et violoncelle — interprétera des œuvres issues du répertoire de l’Orchestre, avec notamment des compositions de Mozart, Beethoven et Brahms, pour une rencontre harmonieuse entre musique et patrimoine.

Abbaye de Nouaillé 13 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0644115745 L’abbaye bénédictine de Nouaillé a été fondée au VIIe siècle. Reconstruite aux XIe et XIIe siècles, elle a été fortifiée à partir du XIVe siècle. En 1356, la bataille de Poitiers se déroule sur son territoire. Eprouvée par la guerre de cent ans puis par les guerres de religions, elle connaît un renouveau spirituel et matériel à partir du XVIIe siècle qui favorise une ambitieuse reconstruction des bâtiments monastiques entre 1730 et 1750. En partie détruite après sa vente comme bien national sous la Révolution, la grande aile sud et ses dépendances, restaurées pour servir d’habitation, offrent des volumes voûtés majestueux.

La cour d’honneur et les pièces de réception seront montrées au public pour la première fois, avec un éclairage historique « aux chandelles » dans la soirée du samedi. Nouaillé-Maupertuis est d’un accès facile en voiture, à 10km au sud-est de Poitiers. Parkings publics à proximité.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées, en partenariat avec les propriétaires du lieu, vous invitent à venir les écouter au sein des de à…

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