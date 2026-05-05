Journées artistiques de Nouaillé-Maupertuis, Clos des remparts, Nouaillé-Maupertuis

Journées artistiques de Nouaillé-Maupertuis 19 et 20 septembre Clos des remparts Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Samedi : exposition d’œuvres artistiques à partir de 14 h, suivie d’une démonstration de peinture dans l’après-midi.

Dimanche : exposition toute la journée. De 9 h 30 à 16 h, « Les peintres dans la rue ». De 14 h 30 à 16 h, démonstration de peinture.

Clos des remparts Rue de l’Abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le Clos des Remparts est un pré communal, qui jouxte le jardin d’inspiration médiévale, le long des douves du site abbatial Parking à proximité

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©Lydia Averty