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Nini Poulain + Picon Mon Amour La Passerelle (salle intercommunale de spectacle) Nouaillé-Maupertuis

vendredi 25 septembre 2026 · La Passerelle (salle intercommunale de spectacle) · Nouaillé-Maupertuis

Nini Poulain + Picon Mon Amour La Passerelle (salle intercommunale de spectacle) Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30
Heure de fin
23:15
Lieu
La Passerelle (salle intercommunale de spectacle)
Adresse
1 rue du stade
Ville
86340 Nouaillé-Maupertuis
Département
Vienne
Tarif
15

Concerts festifs debout. Venez faire la fête avec des artistes à l’énergie débordante et communicative. Nini Poulain «J’suis pas une Rockstar». Néo chanson française cuisinée à la sauce pop rock. Cette punkette virtuose de l’accordéon est une bête de scène tonique, sensible et radieuse. Picon Mon amour : Chanson festive. On dit d’elle qu’elle a du chien et lui du « Deschiens ». Avec leurs chansons culottées à deux voix, ce couple déjanté́ étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques.
Une programmation Communauté de communes des Vallées du Clain diffusée en partenariat avec l’association L’Arantelle en accord avec Come On Tour et Le Terrier Productions et avec la précieuse participation des associations Boukanduclain et Emil.
Billetterie en ligne https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou sur place 1h avant.

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