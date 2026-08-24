Informations pratiques

Laon

Concert à Laon Solann

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

La révélation féminine des Victoires de la Musique 2025 à Laon !

Voix claire, textes sombres, Solann embrasse les paradoxes et ses démons au travers de ses textes, une nécessité pour celle qui perçoit ses chansons comme des séances de psy pour raconter l’indicible et en sauver des gouffres modernes qui y tendra l’oreille…

RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

The Female Breakthrough of the 2025 Victoires de la Musique in Laon!

L’événement Concert à Laon Solann Laon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Laon