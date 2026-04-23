Langon

Concert à l’Armoire aux Jeux JOA Sème ses graines

45 Rue de Renac Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez profiter d’un après-midi riche en moments de partage et de convivialité avec

> + de 70 jeux en bois insolites, fabriqués à partir de meubles recyclés, accessibles de 3 à 103 ans.

> et un superbe concert de Joa sème ses graines , des textes engagés pour un nouveau monde en couleurs. .

45 Rue de Renac Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 27 61 68

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English :

L’événement Concert à l’Armoire aux Jeux JOA Sème ses graines Langon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DE REDON