Concert à l’Armoire aux Jeux JOA Sème ses graines Langon
Concert à l’Armoire aux Jeux JOA Sème ses graines Langon dimanche 10 mai 2026.
Langon
Concert à l’Armoire aux Jeux JOA Sème ses graines
45 Rue de Renac Langon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez profiter d’un après-midi riche en moments de partage et de convivialité avec
> + de 70 jeux en bois insolites, fabriqués à partir de meubles recyclés, accessibles de 3 à 103 ans.
> et un superbe concert de Joa sème ses graines , des textes engagés pour un nouveau monde en couleurs. .
45 Rue de Renac Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 59 27 61 68
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English :
L’événement Concert à l’Armoire aux Jeux JOA Sème ses graines Langon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT PAYS DE REDON
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