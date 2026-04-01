Escale jeunesse Espace jeunes Langon

Langon

Escale jeunesse

Espace jeunes 8 Allée Garros Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Tu as entre 11 et 25 ans ?

Tu veux bouger, découvrir et tester de nouvelles activités ou juste rencontrer du monde ?

La Communauté de communes du Sud-Gironde propose une Escale jeunesse , mercredi 29 avril de 14h à 17h ! Un rendez-vous destiné aux jeunes et à leurs parents, pour briser l’isolement, éveiller les envies et donner les clés pour construire ses projets.

Au programme

Animations sportives et culturelles, infos formation & mobilité, bons plans jeunes, etc. .

Espace jeunes 8 Allée Garros Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 81 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escale jeunesse

L’événement Escale jeunesse Langon a été mis à jour le 2026-04-16 par La Gironde du Sud