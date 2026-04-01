Escale jeunesse Espace jeunes Langon
Escale jeunesse Espace jeunes Langon mercredi 29 avril 2026.
Langon
Escale jeunesse
Espace jeunes 8 Allée Garros Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Tu as entre 11 et 25 ans ?
Tu veux bouger, découvrir et tester de nouvelles activités ou juste rencontrer du monde ?
La Communauté de communes du Sud-Gironde propose une Escale jeunesse , mercredi 29 avril de 14h à 17h ! Un rendez-vous destiné aux jeunes et à leurs parents, pour briser l’isolement, éveiller les envies et donner les clés pour construire ses projets.
Au programme
Animations sportives et culturelles, infos formation & mobilité, bons plans jeunes, etc. .
Espace jeunes 8 Allée Garros Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 81 10
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English : Escale jeunesse
L’événement Escale jeunesse Langon a été mis à jour le 2026-04-16 par La Gironde du Sud
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