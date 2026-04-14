LES FORUMS JOB D’ETE DU SUD GIRONDE 2026, Espace Claude Nougaro, Langon
LES FORUMS JOB D’ETE DU SUD GIRONDE 2026, Espace Claude Nougaro, Langon mercredi 22 avril 2026.
LES FORUMS JOB D’ETE DU SUD GIRONDE 2026 Mercredi 22 avril, 14h00 Espace Claude Nougaro Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
La Mission Locale Sud Gironde, en collaboration avec les partenaires du Réseau pour l’Emploi (France Travail, Cap Emploi), a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’édition 2026 des Forums Jobs d’Été.
Le 22 avril à Langon (Espace Claude Nougaro) de 14h à 16h
Ce forum permet aux jeunes dès 16 ans de rencontrer directement les recruteurs locaux, de consulter des centaines d’offres et de bénéficier de conseils pour leurs candidatures.
Espace Claude Nougaro Avenue Elie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
La Mission Locale Sud Gironde, en collaboration avec les partenaires du Réseau pour l’Emploi (France Travail, Cap Emploi), vous accueille à l’édition 2026 des Forums Jobs d’Été.
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