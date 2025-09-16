Concert à l’Auditorium Laurent Maur Soundscape Quartet Cahors
Avec le Soundscape Quartet, l’harmoniciste Laurent Maur se tourne vers une esthétique plus Funk/Jazz /Electro pour notre plus grand bonheur
Avec le Soundscape Quartet, l’harmoniciste Laurent Maur se tourne vers une esthétique plus Funk/Jazz /Electro pour notre plus grand bonheur. On retrouve la présence d’Emilie Calmé aux Flûtes, de Curtis Efoua à la batterie et l’arrivée d’un nouveau venu le génial claviériste Clément Simon dont le rôle est fondamental dans ce quartet il gère à la fois le rythme, l’harmonie et la mélodie, sa main gauche sur un synthé-basse et sa main droite sur le piano.
La musique avec cette rythmique à la pulsation permanente et très créative de Curtis, prend sur scène une nouvelle dimension. Le son est plus électro mais sans excès, les effets étant utilisés avec justesse, donnant une assise originale aux deux solistes. La flûte et l’harmonica peuvent ainsi dialoguer, se répondre, s’envoler sur les mélodies.
Le quartet propose une musique fortement organique, ludique et joyeuse, autour d’un groove imparable, mais où l’exigence et la recherche formelle sont toujours de rigueur. .
English :
With the Soundscape Quartet, harmonica player Laurent Maur turns to a more Funk/Jazz/Electro aesthetic, much to our delight
German :
Mit dem Soundscape Quartet wendet sich der Mundharmonikaspieler Laurent Maur zu unserer großen Freude einer mehr Funk/Jazz/Elektro-Ästhetik zu
Italiano :
Con il Soundscape Quartet, l’armonicista Laurent Maur si orienta verso un’estetica più Funk/Jazz/Electro, con nostra grande gioia
Espanol :
Con el Soundscape Quartet, el armonicista Laurent Maur se pasa a una estética más Funk/Jazz/Electro, para nuestro deleite
