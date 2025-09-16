Concert à l’auditorium The Beggar’s Ensemble Cahors

Concert à l’auditorium The Beggar’s Ensemble

Place des Consuls Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Soliste funambule et artiste explorateur, Augustin Lusson se distingue par une vision singulière de la musique ancienne, mêlant tradition et modernité dans un ballet constant de contrastes.

Avec ses racines franco-japonaises, il incarne la rencontre entre des univers que tout semble opposer. Il évolue en permanence dans une dualité créatrice où les oppositions apparentes deviennent une source d’énergie créatrice celle des cultures, des styles musicaux, et des façons de concevoir l’art.

Une découverte qui confirme aussi la place d’Augustin Lusson parmi les plus doués archets de sa génération. Christophe Steyne, Crescendo magazine .

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 10

