Concert à Lausanne : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Eglise Saint-Laurent Lausanne Jeudi 18 juin, 19h30 45CHF Prestige ; 35 CHF Essentiel

Concert d’exception à Lausanne ! Vibrez au son des chefs-d’œuvre français avec le grand violoniste virtuose Pierre Fouchenneret. Réservez vite !

Concert d’exception à l’église Saint-Laurent de Lausanne ! L’Ensemble Musicâme France et 5 musiciens de talent vous invitent à une soirée unique. Aux côtés du grand violoniste virtuose Pierre Fouchenneret, vibrez au rythme des chefs-d’œuvre de la musique française. Un moment suspendu dans un cadre majestueux.

** ️ Places limitées, réservez vite !**

**Programme :**

* M. Ravel : Boléro

* C. Debussy : Prélude à l’après midi d’un faune

* E. Chausson : Poème

* J. Ibert : Concerto pour flûte – Allegro scherzando

* C. Saint-Saëns : Le cygne (Carnaval des animaux)

* M. Ravel : Tzigane

Artistes : Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Pierre Fouchenneret ; 2nd violon Christophe Quatremer ; Alto Lyda Chen-Argerich ; Violoncelle Clara Vedeche

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T20:45:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-a-lausanne-musicamefrance-ravel-debussy-chausson/

Eglise Saint-Laurent rue Saint-Laurent 1003 Lausanne Lausanne 1003 District de Lausanne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

