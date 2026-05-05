Destination archéologie, 1798-futur, Palais de Rumine, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne

Destination archéologie, 1798-futur 12 – 14 juin Palais de Rumine, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire District de Lausanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Cette exposition explique comment les nouvelles connaissances se construisent à partir des découvertes du XIXe siècle dans le canton de Vaud et en Europe, en sciences historiques et en sciences naturelles. Il offre un contrepoint critique sur ces nouvelles connaissances, montrant leur profond renouvellement grâce aux récentes avancées en génétique, datation ou conservation/restauration.

A cet effet, l’exposition présente environ 2000 artefacts, restes humains et spécimens des collections du MCAH et du Natureum, datant du paléolithique au 21ème siècle, provenant d’Egypte, de Grèce, d’Italie, de France et de Suisse.

Palais de Rumine, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire Place de la Riponne 6 Lausanne 1014 District de Lausanne Vaud https://mcah.ch/accueil/

JEA

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