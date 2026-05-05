Collections printemps, Palais de Rumine, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne

Collections printemps 12 – 14 juin Palais de Rumine, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire District de Lausanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Chaque année, les Collections printemps présentent de nouveaux objets archéologiques, découverts récemment dans le canton et restaurés par le laboratoire du musée. Cette année, vous verrez des poteries, des récipients en verre, des pièces de monnaie, des bijoux, des clés ou des armes provenant de différents sites (Moudon, Chavannes-près-Renens, Grandson, Bex, région des Baulmes) et de différentes époques.

Bon voyage !

Palais de Rumine, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire Place de la Riponne 6 Lausanne 1014 District de Lausanne Vaud https://mcah.ch/accueil/

JEA

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