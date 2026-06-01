Concert à Lausanne : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns, Eglise Saint-Laurent, Lausanne
Concert à Lausanne : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns, Eglise Saint-Laurent, Lausanne jeudi 18 juin 2026.
Concert à Lausanne : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Jeudi 18 juin, 19h30 Eglise Saint-Laurent District de Lausanne
45CHF Prestige ; 35 CHF Essentiel
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:45:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:45:00+02:00
Concert d’exception à l’église Saint-Laurent de Lausanne ! L’Ensemble Musicâme France et 5 musiciens de talent vous invitent à une soirée unique. Aux côtés du grand violoniste virtuose Pierre Fouchenneret, vibrez au rythme des chefs-d’œuvre de la musique française. Un moment suspendu dans un cadre majestueux.
️ Places limitées, réservez vite !
Programme :
- M. Ravel : Boléro
- C. Debussy : Prélude à l’après midi d’un faune
- E. Chausson : Poème
- J. Ibert : Concerto pour flûte – Allegro scherzando
- C. Saint-Saëns : Le cygne (Carnaval des animaux)
- M. Ravel : Tzigane
Artistes : Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Pierre Fouchenneret ; 2nd violon Christophe Quatremer ; Alto Lyda Chen-Argerich ; Violoncelle Clara Vedeche
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.
Eglise Saint-Laurent rue Saint-Laurent 1003 Lausanne Lausanne 1003 District de Lausanne Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-a-lausanne-musicamefrance-ravel-debussy-chausson/ »}]
Concert d’exception à Lausanne ! Vibrez au son des chefs-d’œuvre français avec le grand violoniste virtuose Pierre Fouchenneret. Réservez vite ! musicame france virtuose
Musicâme France Production
À voir aussi à Lausanne (District de Lausanne)
- Collections printemps, Palais de Rumine, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne 12 juin 2026
- Destination archéologie, 1798-futur, Palais de Rumine, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne 12 juin 2026
- Concert à Lausanne : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Eglise Saint-Laurent Lausanne 18 juin 2026