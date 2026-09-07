Concert à l’église, Église Saint-Saturnin, Souvigny-de-Touraine

Informations pratiques

Concert à l’église Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Saturnin Indre-et-Loire

Entrée gratuite avec libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Concert du Quatuor de Saxophones FOLIO.

Musique classique et traditionnelle tout public.

Église Saint-Saturnin Rue nationale, 37530 Souvigny-de-Touraine Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 57 27 06 http://www.souvignydetouraine.fr Petite église paroissiale construite au XIIᵉ siècle sur l’emplacement d’un ancien édifice religieux. Inscrite à l’ISMH en 1948, elle abrite des sculptures Avisseau, des fonts baptismaux Vᵉ siècle et du mobilier intéressant inscrits MH. Rare drapeau RF au sommet du clocher. Parking sur la place et dans les rues voisines.

Pas de transport en commun

Concert du Quatuor de Saxophones FOLIO

© Quatuor FOLIO