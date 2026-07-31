Informations pratiques

Souvigny-de-Touraine

Concert de fado à Souvigny-de-Touraine

Rue nationale Souvigny-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Faites un arrêt par le Portugal à l’occasion du concert de fado donné à l’église de Souvigny-de-Touraine le vendredi 27 Novembre à partir de 19h00.

Rendez-vous à l’église de Souvigny-en-Touraine pour le concert de fado proposé par le duo formé par Chloé Breillot et Pierre Hardy.

Ensemble, ils revisitent le répertoire lusophone avec sensibilité. Leurs morceaux, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent avec la vérité des chansons populaires la désir, la peine, l’amour et l’absence. Le chant et la guitare offrent aux compositions traditionnelles ou originales un souffle nouveau.

Entrée gratuite. .

Rue nationale Souvigny-de-Touraine 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 44 culture@cc-valdamboise.fr

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English : Fado concert in Souvigny-de-Touraine

Take a stop to Portugal for the fado concert at the church in Souvigny-de-Touraine on Friday 27th November, starting at 7.00 pm.

L’événement Concert de fado à Souvigny-de-Touraine Souvigny-de-Touraine a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE AMBOISE