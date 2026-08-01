Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic
mardi 18 août 2026 · Église Notre-Dame-de-Pitié · Le Croisic
Informations pratiques
Le Croisic
Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris
Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Concert à l’Église Ensemble Paris Opéra
Clémence Lévy (Soprano) & Matthieu Justine (Ténor)
Libre participation aux frais .
Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
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English :
L’événement Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris Le Croisic a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
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