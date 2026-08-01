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AGENDA · Le Croisic

Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic

mardi 18 août 2026 · Église Notre-Dame-de-Pitié · Le Croisic

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Église Notre-Dame-de-Pitié
Adresse
4, rue de la Duchesse Anne
Ville
44490 Le Croisic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Croisic

Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris

Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Concert à l’Église Ensemble Paris Opéra

Clémence Lévy (Soprano) & Matthieu Justine (Ténor)
Libre participation aux frais   .

Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50  mairieducroisic@lecroisic.fr

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English :

L’événement Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris Le Croisic a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44

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