Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris Église Notre-Dame-de-Pitié Le Croisic

Informations pratiques

Le Croisic

Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris

Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Concert à l’Église Ensemble Paris Opéra

Clémence Lévy (Soprano) & Matthieu Justine (Ténor)

Libre participation aux frais .

Église Notre-Dame-de-Pitié 4, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

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English :

L’événement Concert à l’Église Ensemble Opéra Paris Le Croisic a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44