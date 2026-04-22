Les journées musicales d’été Place Boston Le Croisic
Les journées musicales d’été Place Boston Le Croisic lundi 17 août 2026.
Le Croisic
Les journées musicales d’été
Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21
Les Musicales d’été au Croisic
4e édition
Du 19 au 23 août, le festival Les Musicales d’été au Croisic proposera cinq événements mêlant concerts, rencontres et moments conviviaux.
– Le 19 août, une conférence publique animée par le chef Pierre Mosnier ouvre le dialogue entre artistes et spectateurs autour de la musique classique.
– Le 20 août, un apéro-concert festif avec l’ensemble de cuivres du festival mêle musique populaire et dégustations de produits régionaux dans une ambiance conviviale.
– Le 21 août, un concert de musique de chambre met en lumière la Sérénade pour cordes de Dvořák et Le Tombeau de Couperin de Ravel, interprétés par les musiciens du festival.
– Le 23 août, temps fort du festival, le grand concert symphonique réunit l’orchestre au complet et le clarinettiste Joë Christophe, 1er prix du concours international de l’ARD à Munich, autour du Concerto pour clarinette de Mozart et de la Symphonie n°7 de Beethoven. Ces deux concerts phares incarnent l’excellence et l’accessibilité qui font l’identité du festival.
Billetterie www.musicales-ete-croisic.fr et à l’Office de Tourisme du Croisic.
Tarifs 30€ catégorie Or , 18€ catégorie A, 12€ ( tarifs étudiants et demandeurs d’emplois), gratuit pour les moins de 10 ans.
Photographies © Léo Mosnier .
Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 40 99 05
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English :
L’événement Les journées musicales d’été Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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