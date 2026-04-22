Les journées musicales d’été Place Boston Le Croisic

Le Croisic

Les journées musicales d’été

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Les Musicales d’été au Croisic

4e édition

Du 19 au 23 août, le festival Les Musicales d’été au Croisic proposera cinq événements mêlant concerts, rencontres et moments conviviaux.

– Le 19 août, une conférence publique animée par le chef Pierre Mosnier ouvre le dialogue entre artistes et spectateurs autour de la musique classique.

– Le 20 août, un apéro-concert festif avec l’ensemble de cuivres du festival mêle musique populaire et dégustations de produits régionaux dans une ambiance conviviale.

– Le 21 août, un concert de musique de chambre met en lumière la Sérénade pour cordes de Dvořák et Le Tombeau de Couperin de Ravel, interprétés par les musiciens du festival.

– Le 23 août, temps fort du festival, le grand concert symphonique réunit l’orchestre au complet et le clarinettiste Joë Christophe, 1er prix du concours international de l’ARD à Munich, autour du Concerto pour clarinette de Mozart et de la Symphonie n°7 de Beethoven. Ces deux concerts phares incarnent l’excellence et l’accessibilité qui font l’identité du festival.

Billetterie www.musicales-ete-croisic.fr et à l’Office de Tourisme du Croisic.

Tarifs 30€ catégorie Or , 18€ catégorie A, 12€ ( tarifs étudiants et demandeurs d’emplois), gratuit pour les moins de 10 ans.

Photographies © Léo Mosnier .

Place Boston Ancienne Criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 40 99 05

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English :

L’événement Les journées musicales d’été Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44