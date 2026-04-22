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Protection du littoral où en sommes-nous? La Recyclerie Maritime Le Croisic

Protection du littoral où en sommes-nous? La Recyclerie Maritime Le Croisic mardi 18 août 2026.

Lieu : La Recyclerie Maritime

Adresse : 10 rue des Goëlands

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Le Croisic

Protection du littoral où en sommes-nous?

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:30:00
fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Protection du littoral où en sommes-nous?
conférence

Face à l’érosion, à la montée du niveau de la mer et à la pression humaine, la protection du littoral est devenue un enjeu majeur.
Entre aménagements, réglementations et solutions fondées sur la nature, les stratégies évoluent.
Cette conférence-débat propose de faire le point sur les actions en cours, leurs limites et les perspectives pour préserver durablement nos côtes.
 
Entrée libre — viens écouter, questionner, et repartir avec des idées à mettre en pratique.
Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime.   .

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10 

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English :

L’événement Protection du littoral où en sommes-nous? Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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