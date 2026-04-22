Protection du littoral où en sommes-nous? La Recyclerie Maritime Le Croisic
Protection du littoral où en sommes-nous? La Recyclerie Maritime Le Croisic mardi 18 août 2026.
Le Croisic
Protection du littoral où en sommes-nous?
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:30:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Protection du littoral où en sommes-nous?
conférence
Face à l’érosion, à la montée du niveau de la mer et à la pression humaine, la protection du littoral est devenue un enjeu majeur.
Entre aménagements, réglementations et solutions fondées sur la nature, les stratégies évoluent.
Cette conférence-débat propose de faire le point sur les actions en cours, leurs limites et les perspectives pour préserver durablement nos côtes.
Entrée libre — viens écouter, questionner, et repartir avec des idées à mettre en pratique.
Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime. .
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Protection du littoral où en sommes-nous? Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic 29 avril 2026
- Les p’tits dévoreurs Médiathèque Le traict d’encre Le Croisic 29 avril 2026
- Lecture d’albums jeunesse Librairie Les Cerfs-Volants Le Croisic 30 avril 2026
- Le Tour de Côte Le Croisic Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Le tour de côte Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique 1 mai 2026