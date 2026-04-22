Protection du littoral où en sommes-nous? La Recyclerie Maritime Le Croisic

Le Croisic

Protection du littoral où en sommes-nous?

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:30:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Protection du littoral où en sommes-nous?

conférence

Face à l’érosion, à la montée du niveau de la mer et à la pression humaine, la protection du littoral est devenue un enjeu majeur.

Entre aménagements, réglementations et solutions fondées sur la nature, les stratégies évoluent.

Cette conférence-débat propose de faire le point sur les actions en cours, leurs limites et les perspectives pour préserver durablement nos côtes.



Entrée libre — viens écouter, questionner, et repartir avec des idées à mettre en pratique.

Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime. .

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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English :

L’événement Protection du littoral où en sommes-nous? Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44