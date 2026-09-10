Concert à l’église Notre-Dame de l’Assomption, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Labessette

Informations pratiques

Concert à l’église Notre-Dame de l’Assomption Samedi 19 septembre, 18h00 Eglise Notre-Dame de l’Assomption Puy-de-Dôme

80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Concert d’Aloïs, artiste local. Aloïs s’inspire de son mode de vie nomade pour chanter ses désirs de voyages, ses réflexions sur la liberté, l’amitié et l’amour.

Une chanson française rythmée, teintée de gospel et de rock pour faire danser, chanter ou rêver.

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Place des Bessardoux 63690 LABESSETTE Labessette 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Église romane de la fin du XIIème siècle avec des portes aux pentures classées Parking à proximité

Concert d’Aloïs, artiste local. Aloïs s’inspire de son mode de vie nomade pour chanter ses désirs de voyages, ses réflexions sur la liberté, l’amitié et l’amour.

©Aloïs