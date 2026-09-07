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AGENDA · Labessette

Ouverture de l’église, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Labessette

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de l'Assomption · Labessette

Ouverture de l’église, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Labessette

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
Adresse
Place des Bessardoux 63690 LABESSETTE
Ville
63690 Labessette
Département
Puy-de-Dôme

Ouverture de l’église 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de l’Assomption Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Eglise de Labessette exceptionnellement ouverte pendant les journées du Patrimoine

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Place des Bessardoux 63690 LABESSETTE Labessette 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Église romane de la fin du XIIème siècle avec des portes aux pentures classées Parking à proximité
Eglise de Labessette exceptionnellement ouverte pendant les journées du Patrimoine

©Patricia AUBERT

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