Exposition photos, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Labessette

Informations pratiques

Exposition photos 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de l’Assomption Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de photos amateurs sur le patrimoine bessardou

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Place des Bessardoux 63690 LABESSETTE Labessette 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Église romane de la fin du XIIème siècle avec des portes aux pentures classées Parking à proximité

Exposition de photos amateurs sur le patrimoine bessardou

© BONNEAU Marie-France