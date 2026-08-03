Concert à l’église Saint-Méen Rue du port Cancale
lundi 17 août 2026 · Rue du port · Cancale
Informations pratiques
Cancale
Concert à l’église Saint-Méen
Rue du port Eglise St Méen Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Trio Pêr-Vari KERVAREC Bombarde et chant, Orgue, Cornemuse, Whistle Le Trio Pêr-Vari Kervarec est une invitation à un voyage hors du temps, une plongée dans la mémoire vivante d’un peuple à travers la musique et la langue bretonnes. Plus qu’un simple ensemble musical, il incarne une passerelle entre tradition et modernité, entre la richesse du patrimoine breton et la solennité des lieux sacrés où il se produit. Le Trio ne se contente pas d’interpréter la tradition il la réinvente avec une sensibilité rare, insufflant une modernité respectueuse à un répertoire qui traverse les âges. .
Rue du port Eglise St Méen Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 41 29 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert à l’église Saint-Méen Cancale a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Cancale (Ille-et-Vilaine)
- Concert harpe violon violoncelle et chant – musique classique Eglise Sainte Jeanne Jugan Cancale 3 août 2026
- Balade iodée immersion au cœur des parcs à huîtres Rue des Parcs Cancale 10 août 2026
- Semi-marathon Cancale-Saint-Malo Départ de Cancale Cancale 23 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Cancale, la Maritime Cancale 20 septembre 2026