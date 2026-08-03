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AGENDA · Cancale

Concert à l’église Saint-Méen Rue du port Cancale

lundi 17 août 2026 · Rue du port · Cancale

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue du port
Adresse
Eglise St Méen
Ville
35260 Cancale
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Cancale

Concert à l’église Saint-Méen

Rue du port Eglise St Méen Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Trio Pêr-Vari KERVAREC Bombarde et chant, Orgue, Cornemuse, Whistle Le Trio Pêr-Vari Kervarec est une invitation à un voyage hors du temps, une plongée dans la mémoire vivante d’un peuple à travers la musique et la langue bretonnes. Plus qu’un simple ensemble musical, il incarne une passerelle entre tradition et modernité, entre la richesse du patrimoine breton et la solennité des lieux sacrés où il se produit. Le Trio ne se contente pas d’interpréter la tradition il la réinvente avec une sensibilité rare, insufflant une modernité respectueuse à un répertoire qui traverse les âges.   .

Rue du port Eglise St Méen Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 41 29 58 

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English :

L’événement Concert à l’église Saint-Méen Cancale a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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