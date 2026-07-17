Concert à l’Orangerie du Château de Riaucourt à Poissons, Château, Poissons

Informations pratiques

Concert à l’Orangerie du Château de Riaucourt à Poissons 19 et 20 septembre Château Haute-Marne

Places limitées à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pour la première fois à l’occasion des journées du patrimoine, l’orangerie du château accueillera à deux reprises un concert exceptionnel « Paysages nordiques », proposé par deux chanteuses et harpistes, l’une suédoise, l’autre canadienne. Un moment musical plein de délicatesse où les traditions suédoises et québécoises se rencontrent.

En partenariat avec le comité des fêtes de Poissons.

Samedi à 19h30 et dimanche à 11h.

Places limitées, réservation vivement conseillée au 03 25 94 17 54.

Tarif : 10 € (gratuit -12 ans).

Château Rue Saint-Amand, 52230 Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 51 78 http://www.poissons52.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 29 78 17 84 »}] Le château de Poissons était entouré d’une propriété viticole du coteau de Pechere. En 1294, une partie de cette propriété fut donnée par le chevalier Aubert de Poissons à l’abbaye de Saint-Urbain. À l’ancien bâtiment du XVIe siècle, formant corps de logis, une aile destinée aux réceptions fut ajoutée en 1708 par Nicolas Maillot de Gevoncourt.

Les tours d’angle visibles aujourd’hui remontent à la fin du XVIIe siècle. La présence de bouches à feu en fait des tours de défense. La grande tour d’angle, datée de 1684, comporte une salle de garde voûtée d’ogives au rez-de-chaussée et conserve à l’étage un pigeonnier avec boulins, droit réservé au seigneur.

Pour la première fois à l’occasion des journées du patrimoine, l’orangerie du château accueillera à deux reprises un concert exceptionnel «Paysages nordiques», proposé par deux chanteuses.

©Château de Riaucourt