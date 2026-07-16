Secrets d’architecture dans un château d’époque classique, Château, Poissons

Informations pratiques

Secrets d’architecture dans un château d’époque classique 19 et 20 septembre Château Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Parcourez les pièces historiques d’un château des XVIIe et XVIIIe siècles à l’occasion d’une visite guidée. Découvrez les détails architecturaux et les récits qui ont marqué la vie du domaine.

Château Rue Saint-Amand, 52230 Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 51 78 http://www.poissons52.fr Le château de Poissons était entouré d’une propriété viticole du coteau de Pechere. En 1294, une partie de cette propriété fut donnée par le chevalier Aubert de Poissons à l’abbaye de Saint-Urbain. À l’ancien bâtiment du XVIe siècle, formant corps de logis, une aile destinée aux réceptions fut ajoutée en 1708 par Nicolas Maillot de Gevoncourt.

Les tours d’angle visibles aujourd’hui remontent à la fin du XVIIe siècle. La présence de bouches à feu en fait des tours de défense. La grande tour d’angle, datée de 1684, comporte une salle de garde voûtée d’ogives au rez-de-chaussée et conserve à l’étage un pigeonnier avec boulins, droit réservé au seigneur.

Parcourez les pièces historiques d’un château des XVIIe et XVIIIe siècles à l’occasion d’une visite guidée. Découvrez les détails architecturaux et les récits qui ont marqué la vie du domaine.

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