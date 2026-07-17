Visite commentée du village de Poissons, Place de la mairie, Poissons

Informations pratiques

Visite commentée du village de Poissons Samedi 19 septembre, 14h00 Place de la mairie Haute-Marne

Limité à 25 personnes en raison de visites en étages

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La visite comprendra le château (parc, pièce d’eau, rez-de chaussée avec cuisine et cour carrée) avec son pigeonnier, les halles, le moulin et l’église Saint-Aignan.

Le château avec son ancienne tour de défense et son pigeonnier

Le château de Poissons se trouvait entouré d’une propriété viticole du coteau de Pechère. Une partie de cette propriété fut donnée par le chevalier Aubert de Poissons à l’abbaye de Saint-Urbain en 1294. À l’ancien bâtiment du XVIIe siècle, formant corps de logis, fut ajoutée une aile en 1708 par Nicolas Maillot de Gevoncourt, destinée aux réceptions.

La tour d’angle visible aujourd’hui, remonte à la fin du XVIIe siècle, la présence de bouches à feu en font une tour de défense. Elle comporte une salle de garde voûtée sur croisée d’ogives au rez-de-chaussée et conserve à l’étage un pigeonnier avec boulins, droit réservé au seigneur.

Les Halles

Elles ont été construites au début du XIXe siècle pour abriter marchés et foires.

Le moulin à eau

Construit par les moines de l’abbaye de Saint-Urbain au XVIIIe siècle, le moulin est actionné par une roue à augets, entraînée par l’eau provenant d’un bief, dérivation du Rongeant. Il a permis de fabriquer farines à pain et aliments pour le bétail. En 1900, il a produit de l’électricité pour le village. Il a servi également au sciage de long.

Il est resté en activité jusqu’au milieu du XXe siècle.

Seront visités : bief, vannages, roues à augets, sous-bief, mécanisme de transmission de mouvement, génératrice, meules à farine…. Venez en apprendre davantage sur ce vocabulaire en découvrant le fonctionnement de ce moulin.

L’église Saint-Aignan

Elle a été reconstruite au début du XVIe siècle par Robert de Lenoncourt, archevêque de Reims et abbé de Saint-Urbain, qui sacra François Ier. La clé de voûte de la première travée de la nef porte une inscription qui précise que l’édifice fut terminé en 1526.

Classée monument historique, elle dotée d’un riche mobilier, notamment une poutre de gloire richement sculptée, des statues du XVIe siècle et des bas-reliefs du XVIIe siècle.

Profitez d’une présentation détaillée de l’extérieur et de l’intérieur en découvrant son riche mobilier et ses ornementations.

Place de la mairie 52230 Poissons Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est 0325945178 http://www.poissons52.fr Par voiture avec parkings à proximité

La visite comprendra le château (parc, pièce d’eau, rez-de chaussée avec cuisine et cour carrée) avec son pigeonnier, les halles, le moulin et son église Saint-Aignan.

© Sauvegarde du Patrimoine de Poissons