Concert à L’USINE L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concert à L’USINE

L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Concert en extérieur si le temps le permet. Possibilité de restauration.

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L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 38 83 lusine03500@yahoo.com

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English :

Outdoor concert, weather permitting. Catering available.

L’événement Concert à L’USINE Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule