Concert à L’USINE L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concert à L’USINE L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 13 juin 2026.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concert à L’USINE
L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Concert en extérieur si le temps le permet. Possibilité de restauration.
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L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 38 83 lusine03500@yahoo.com
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English :
Outdoor concert, weather permitting. Catering available.
L’événement Concert à L’USINE Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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