Concert à Lyon : Vivaldi, Bach, Mozart, Rachmaninov, Saint-Saëns, Ravel, Puccini, Cantemir, Ibert, Basilique Notre Dame de Fourvière Lyon Vendredi 22 mai, 20h00 30€ Prestge 25€

À Fourvière le 22 mai à 20h, l’Ensemble Musicâme France réunit des musiciens d’exception pour un concert unique.

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans la sublime Basilique Notre Dame de Fourvière pour vivre un concert de musique classique exceptionnel. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

**Programme:**

* M. Ravel : Boléro

* J. Ibert : Concerto pour flûte – Allegro scherzando

* A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : L’Été – Presto

* D. Cantemir : Peşrev Muhayer

* S. Rachmaninov : Vocalise n°14

* W. A. Mozart : Symphonie n°40 – Allegro

* J. S. Bach/D. Reinhardt : Concerto pour deux violons en ré mineur – Allegro version jazz

* G. Puccini : Fantaisie pour flûte sur l’opéra « La Bohème »

* C. Saint-Saëns : Le Cygne (Le Carnaval des animaux)

* M. Ravel : Tzigane, rhapsodie de concert

Artistes : Flûte : Issam Garfi ; Violon Solo : Vincent Forestier ; 2nd violon : Manuel Solans ; Alto : Clément Hoareau ; Violoncelle : Aurore Alix

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T21:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-lyon-vivaldi-bach-mozart/

Basilique Notre Dame de Fourvière 8 Place de Fourvière 69005 Lyon Lyon 5e Arrondissement Lyon 69005 Métropole de Lyon



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