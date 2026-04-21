Concert à Paris: Rossini, Vivaldi, Tchaikovsky, Taffanel, Bizet, Aznavour, Saint-Saëns, Ibert, Poulenc, Ravel Oratoire du Louvre Paris Jeudi 4 juin, 20h00 De 25€ à 40€

Concert d’exception le 4 juin à l’Oratoire du Louvre ! L’Ensemble Musicâme France sublime Vivaldi, Bizet et Ravel. Un voyage inoubliable.

Venez rencontrer l’Ensemble Musicâme France dans le sublime Oratoire du Louvre pour vivre un concert de musique classique exceptionnel à Paris. Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’Ensemble Musicâme France vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

Programme:

* G.Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

* A.Vivaldi: les 4 saisons – l’été : Finale

* P.I.Tchaikovsky: Valse sentimentale

* P.Taffanel: Nocturne & Allegro scherzando

* G.Bizet: Menuet & Farandole

* C.Aznavour: La bohème

* C.Saint-Saëns: Le cygne (Le carnaval des animaux)

* J.Ibert: concerto pour flûte – Allegro scherzando

* F.Poulenc: Cantinela

* M.Ravel: Rhapsodie de concert : Tzigane

Ensemble Musicâme France

Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Hrachya Avanesyan, 2nd violon Julius Benard; Alto Marion Duchesne ; Violoncelle Lionel Allemand

_L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-04T21:15:00.000+02:00

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https://musicamefrance.com/concert/concert-paris-musicamefrance/

Oratoire du Louvre paris Paris Paris



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