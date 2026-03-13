L’arbre Bibliothèque Georges Brassens Paris
L’arbre Bibliothèque Georges Brassens Paris mardi 19 mai 2026.
À
travers l’arbre se lisent les saisons, le passage du temps, la régénération. Il
est notre respiration. Il nous offre du bois, des fruits, des feuillages pour
nourrir les animaux, il nous procure de l’ombre et de l’air.
Sans lui, notre vie sur terre serait impossible. Si l’arbre inspire tant les
auteurs, c’est aussi par sa puissance symbolique : l’arbre est l’espace de
l’enfance et la métaphore de la croissance. Regarder les arbres, s’imprégner de
leur beauté, de leur sagesse et de leur solidité procure un bonheur simple et
immense.
Ils nous précèdent et nous survivent bien souvent.
Immobiles mais bouillonnants.
Une exposition proposée par l’école des loisirs.
Du mardi 19 mai 2026 au samedi 29 août 2026 :
gratuit
Exposition accessible aux horaires d’ouverture de l’espace jeunesse.
Tout public. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Georges Brassens et trouvez le meilleur itinéraire