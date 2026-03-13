L’arbre Bibliothèque Georges Brassens Paris

À

travers l’arbre se lisent les saisons, le passage du temps, la régénération. Il

est notre respiration. Il nous offre du bois, des fruits, des feuillages pour

nourrir les animaux, il nous procure de l’ombre et de l’air.

Sans lui, notre vie sur terre serait impossible. Si l’arbre inspire tant les

auteurs, c’est aussi par sa puissance symbolique : l’arbre est l’espace de

l’enfance et la métaphore de la croissance. Regarder les arbres, s’imprégner de

leur beauté, de leur sagesse et de leur solidité procure un bonheur simple et

immense.

Ils nous précèdent et nous survivent bien souvent.

Immobiles mais bouillonnants.

Une exposition proposée par l’école des loisirs.

Du mardi 19 mai 2026 au samedi 29 août 2026 :

gratuit

Exposition accessible aux horaires d’ouverture de l’espace jeunesse.

Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



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