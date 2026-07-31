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Concert à Rennes : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Vivaldi Basilique Saint-Aubin Rennes

lundi 12 octobre 2026 · Basilique Saint-Aubin · Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Lieu
Basilique Saint-Aubin
Adresse
2 contour saint-aubin Rennes
Ville
Rennes

Concert à Rennes : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Vivaldi Basilique Saint-Aubin Rennes Lundi 12 octobre, 20h00

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-12T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-12T21:15:00.000+02:00

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Basilique Saint-Aubin 2 contour saint-aubin Rennes Rennes


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