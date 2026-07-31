AGENDA · Rennes
Concert à Rennes : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Vivaldi Basilique Saint-Aubin Rennes
lundi 12 octobre 2026 · Basilique Saint-Aubin · Rennes
Informations pratiques
Concert à Rennes : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Vivaldi Basilique Saint-Aubin Rennes Lundi 12 octobre, 20h00
Concert d’exception à Rennes le 12 septembre ! Retrouvez 5 virtuoses à la Basilique Saint-Aubin pour un voyage musical unique. Réservez vite !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-12T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-12T21:15:00.000+02:00
1
Basilique Saint-Aubin 2 contour saint-aubin Rennes Rennes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes
- Couds ton Tote Bag pour la plage, Maison des arts du fil, Rennes 1 août 2026
- Couds ton Tote Bag pour la plage Maison des arts du fil Rennes 1 août 2026
- Ecris ton quartier : atelier d’écriture et scène ouverte à la Basse Cour ! Station de métro Cleunay Rennes 1 août 2026
- Ecris ton quartier : atelier d’écriture et scène ouverte à la Basse Cour !, Station de métro Cleunay, Rennes 1 août 2026
- Visite les mini potes en famille Frac Bretagne Rennes 1 août 2026