Informations pratiques

Concert à Rennes : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Vivaldi Basilique Saint-Aubin Rennes Lundi 12 octobre, 20h00

Concert d’exception à Rennes le 12 septembre ! Retrouvez 5 virtuoses à la Basilique Saint-Aubin pour un voyage musical unique. Réservez vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-12T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-12T21:15:00.000+02:00

1



Basilique Saint-Aubin 2 contour saint-aubin Rennes Rennes



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

