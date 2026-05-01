Saint-Paul-de-Fenouillet

CONCERT ABBA CONNEXION SAINT PAUL DE FENOUILLET

Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 21:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

ABBA CONNEXION, rend hommage à ABBA le groupe pop/disco suédois fondé à Stockholm en novembre 1970 et séparé en 1982.

Ce quatuor nouvelle génération revisite tous les succès du groupe légendaire.

Deux chanteuses et deux musiciens, vous feront viv…

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Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57 contact@st-paul66.com

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English :

ABBA CONNEXION pays tribute to ABBA, the Swedish pop/disco group founded in Stockholm in November 1970 and split up in 1982.

This new generation quartet revisits all the legendary group’s hits.

Two female singers and two male musicians will bring you…

L’événement CONCERT ABBA CONNEXION SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI FENOUILLEDES