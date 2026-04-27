BALADE EN TERRE D’ARTISTES A SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet
BALADE EN TERRE D’ARTISTES A SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 9 mai 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
BALADE EN TERRE D’ARTISTES A SAINT PAUL DE FENOUILLET
D619 Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Les Anciens Thermes de la Clue de la Fou vous ouvrent ses portes à l’occasion de Balade en terre d’Artistes le 9 et 10 mai de 9h à 19h.
Plusieurs associations ARG WIPLI EXPO CREATEURS EUROPE DES ARTS
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D619 Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie expocreateurs66@gmail.com
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English :
The Anciens Thermes de la Clue de la Fou open their doors to you for Balade en terre d’Artistes on May 9 and 10 from 9am to 7pm.
Several associations ARG WIPLI EXPO CREATEURS EUROPE DES ARTS
L’événement BALADE EN TERRE D’ARTISTES A SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI FENOUILLEDES