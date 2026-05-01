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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 30 mai 2026.

Adresse : Avenue Georges Pézières

Ville : 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART

Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’association Campagn’Art vous convie à son spectacle de fin d’année, à 14h30 au Foyer Rural.
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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 21 21 32 

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English :

The Campagn’Art association invites you to its end-of-year show, at 2.30pm at the Foyer Rural.

L’événement SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET

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