SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART Saint-Paul-de-Fenouillet
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 30 mai 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART
Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Campagn’Art vous convie à son spectacle de fin d’année, à 14h30 au Foyer Rural.
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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 21 21 32
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English :
The Campagn’Art association invites you to its end-of-year show, at 2.30pm at the Foyer Rural.
L’événement SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-28 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET
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