Fermes en Fête – Mas Peyre, Mas Peyre, Saint-Paul-de-Fenouillet

Fermes en Fête – Mas Peyre Samedi 6 juin, 10h00 Mas Peyre Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Balade ludique (4,5km) dans nos vignes en autonomie avec questionnaire et plan pour découvrir notre terroir et notre métier de vignerons puis dégustation (prévoir 1h30 à 2h).

Dernier départ à 16h30.

Repas avec produits du terroir au restaurant de la ferme possible sur réservation

Mas Peyre 39 avenue Général-de-Gaulle 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie

Balade ludique

DR