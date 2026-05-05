Fermes en Fête – Mas Peyre, Mas Peyre, Saint-Paul-de-Fenouillet
Fermes en Fête – Mas Peyre, Mas Peyre, Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Mas Peyre Samedi 6 juin, 10h00 Mas Peyre Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Balade ludique (4,5km) dans nos vignes en autonomie avec questionnaire et plan pour découvrir notre terroir et notre métier de vignerons puis dégustation (prévoir 1h30 à 2h).
Dernier départ à 16h30.
Repas avec produits du terroir au restaurant de la ferme possible sur réservation
Mas Peyre 39 avenue Général-de-Gaulle 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie
Balade ludique
DR
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