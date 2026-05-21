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FERMES EN FÊTE AU MAS PEYRE Saint-Paul-de-Fenouillet

FERMES EN FÊTE AU MAS PEYRE Saint-Paul-de-Fenouillet

FERMES EN FÊTE AU MAS PEYRE Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 6 juin 2026.

Adresse : 39 AV DU GENERAL DE GAULLE RD117

Ville : 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Paul-de-Fenouillet

FERMES EN FÊTE AU MAS PEYRE

39 AV DU GENERAL DE GAULLE RD117 Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

Le week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme est de retour ! Le 6 et 7 juin, venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme au MAS PEYRE à Saint-Paul-de-Fenouillet !
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39 AV DU GENERAL DE GAULLE RD117 Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 70 62 24 

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English :

The Fermes en Fête weekend organized by the Bienvenue à la Ferme network is back! On June 6 and 7, come and experience unforgettable moments at the farm open house at MAS PEYRE in Saint-Paul-de-Fenouillet!

L’événement FERMES EN FÊTE AU MAS PEYRE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-05-21 par BIENVENUE A LA FERME

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