Saint-Paul-de-Fenouillet

ESTIVALES EN FENOUILLÈDES SAINT PAUL DE FENOUILLET

Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 –

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’association Arpèges en Fenouillèdes, vous propose un concert à le Salle Nougaro du Foyer rural de Saint Paul de Fenouillet à 18h00, avec GRAMOPHONE STOMP Sur les trace de DJANGO

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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 87 32 82 arpegesenfenouilledes@gmail.com

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English :

The association Arpèges en Fenouillèdes, proposes a concert at the Salle Nougaro of the Foyer rural in Saint Paul de Fenouillet at 6:00 pm, with GRAMOPHONE STOMP Sur les traces de DJANGO (In the footsteps of DJANGO)

L’événement ESTIVALES EN FENOUILLÈDES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI FENOUILLEDES