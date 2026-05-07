ESTIVALES EN FENOUILLÈDES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet
ESTIVALES EN FENOUILLÈDES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet vendredi 7 août 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
ESTIVALES EN FENOUILLÈDES SAINT PAUL DE FENOUILLET
Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 45 – 45 –
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
L’association Arpèges en Fenouillèdes, vous propose un concert à le Salle Nougaro du Foyer rural de Saint Paul de Fenouillet à 18h00, avec GRAMOPHONE STOMP Sur les trace de DJANGO
.
Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 87 32 82 arpegesenfenouilledes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association Arpèges en Fenouillèdes, proposes a concert at the Salle Nougaro of the Foyer rural in Saint Paul de Fenouillet at 6:00 pm, with GRAMOPHONE STOMP Sur les traces de DJANGO (In the footsteps of DJANGO)
L’événement ESTIVALES EN FENOUILLÈDES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI FENOUILLEDES
À voir aussi à Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales)
- PRINTEMPS DES ECHOPPES 32ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet 14 mai 2026
- CONCERT ABBA CONNEXION SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet 24 mai 2026
- PENTECÔTE À L’ESPAGNOLE 5ÈME ÉDITION Saint-Paul-de-Fenouillet 25 mai 2026
- SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE CAMPAGN’ART Saint-Paul-de-Fenouillet 30 mai 2026
- Fermes en Fête – Mas Peyre, Mas Peyre, Saint-Paul-de-Fenouillet 6 juin 2026