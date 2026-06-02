SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet
SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 18 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET
Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Saint-Paul-de-Fenouillet au foyer rural
Contes pour une petite pause hors du temps, pour rire, sourire et réfléchir.
À savourer en famille, entre amis ou en solo. À partir de 6 ans.
Gratuit
Association Campan’Arts 06 61 21 21 32
Patenariat avec Expo Créateurs
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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 21 21 32
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English :
Saint-Paul-de-Fenouillet au foyer rural
Tales for a little break from time, for laughter, smiles and reflection.
Enjoy with family, friends or solo. Ages 6 and up.
Free
Association Campan?Arts 06 61 21 21 32
Partnership with Expo Créateurs
L’événement SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
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