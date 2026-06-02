Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET

Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Saint-Paul-de-Fenouillet au foyer rural

Contes pour une petite pause hors du temps, pour rire, sourire et réfléchir.

À savourer en famille, entre amis ou en solo. À partir de 6 ans.

Gratuit

Association Campan’Arts 06 61 21 21 32

Patenariat avec Expo Créateurs

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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 21 21 32

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English :

Saint-Paul-de-Fenouillet au foyer rural

Tales for a little break from time, for laughter, smiles and reflection.

Enjoy with family, friends or solo. Ages 6 and up.

Free

Association Campan?Arts 06 61 21 21 32

Partnership with Expo Créateurs

L’événement SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES