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SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Avenue Georges Pézières

Ville : 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET

Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Saint-Paul-de-Fenouillet au foyer rural
Contes pour une petite pause hors du temps, pour rire, sourire et réfléchir.
À savourer en famille, entre amis ou en solo. À partir de 6 ans.
Gratuit
Association Campan’Arts 06 61 21 21 32
Patenariat avec Expo Créateurs
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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 61 21 21 32 

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English :

Saint-Paul-de-Fenouillet au foyer rural
Tales for a little break from time, for laughter, smiles and reflection.
Enjoy with family, friends or solo. Ages 6 and up.
Free
Association Campan?Arts 06 61 21 21 32
Partnership with Expo Créateurs

L’événement SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES

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