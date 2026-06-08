Saint-Paul-de-Fenouillet

DEGUSTATION AU DOMAINE

Route de Caudiès Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Au Domaine d’Espéret, de 11h à 12h Dégustation des vins du domaine.

Ouvert du lundi au samedi.

Gratuit Vente des produits sur place

.

Route de Caudiès Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 73 59 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Domaine d?Espéret, 11am to 12pm: Wine tasting.

Open Monday to Saturday.

Free admission ? Sale of products on site

L’événement DEGUSTATION AU DOMAINE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES