DEGUSTATION AU DOMAINE Saint-Paul-de-Fenouillet
DEGUSTATION AU DOMAINE Saint-Paul-de-Fenouillet lundi 6 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
DEGUSTATION AU DOMAINE
Route de Caudiès Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Au Domaine d’Espéret, de 11h à 12h Dégustation des vins du domaine.
Ouvert du lundi au samedi.
Gratuit Vente des produits sur place
.
Route de Caudiès Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 88 73 59 94
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English :
Domaine d?Espéret, 11am to 12pm: Wine tasting.
Open Monday to Saturday.
Free admission ? Sale of products on site
L’événement DEGUSTATION AU DOMAINE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES
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