COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CHATEAU DE PUILAURENS DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet
COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CHATEAU DE PUILAURENS DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet mardi 21 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CHATEAU DE PUILAURENS DÉPART DE RIVESALTES
Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 16.1 – 16.1 –
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-21 09:45:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE DU CHÂTEAU DE PUILAURENS
Départ de Rivesaltes de 9h45 à 18h
Parcours commenté sur la ligne du Train Rouge (tarif réduit). Navette gratuite depuis la gare de Lapradelle vers le Château de Puilaurens. Pique-nique (à prévoir) et présentation par un guide avant la visite libre du Château.
.
Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
COMBINED RED TRAIN + VISIT TO PUILAURENS CASTLE
Departure from Rivesaltes from 9:45 am to 6 pm
Commented tour on the Train Rouge line (reduced rate). Free shuttle from Lapradelle station to Château de Puilaurens. Picnic (please bring your own) and presentation by a guide before the self-guided tour of the Château.
L’événement COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CHATEAU DE PUILAURENS DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
À voir aussi à Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales)
- Fermes en Fête – Mas Peyre, Mas Peyre, Saint-Paul-de-Fenouillet 6 juin 2026
- FERMES EN FÊTE AU MAS PEYRE Saint-Paul-de-Fenouillet 6 juin 2026
- Fermes en Fête le 6&7 juin au MAS PEYRE à Saint-Paul-de-Fenouillet, 39 AV DU GENERAL DE GAULLE, 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, Saint-Paul-de-Fenouillet 6 juin 2026
- COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D’AXAT AU DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet 15 juillet 2026
- SPECTACLE DE CONTES SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet 18 juillet 2026