Saint-Paul-de-Fenouillet

COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CHATEAU DE PUILAURENS DÉPART DE RIVESALTES

Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 16.1 – 16.1 –

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-21 09:45:00

fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28

COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE DU CHÂTEAU DE PUILAURENS

Départ de Rivesaltes de 9h45 à 18h

Parcours commenté sur la ligne du Train Rouge (tarif réduit). Navette gratuite depuis la gare de Lapradelle vers le Château de Puilaurens. Pique-nique (à prévoir) et présentation par un guide avant la visite libre du Château.

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Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00

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English :

COMBINED RED TRAIN + VISIT TO PUILAURENS CASTLE

Departure from Rivesaltes from 9:45 am to 6 pm

Commented tour on the Train Rouge line (reduced rate). Free shuttle from Lapradelle station to Château de Puilaurens. Picnic (please bring your own) and presentation by a guide before the self-guided tour of the Château.

L’événement COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CHATEAU DE PUILAURENS DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES