BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 15 août 2026.

Saint-Paul-de-Fenouillet

BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET

Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Saint-Paul-de-Fenouillet, place du foyer

en soirée

Animation musicale. Bar et restauration sur place.

Comité des fêtes Le Foyer comitedesfeteslefoyer@gmail.com

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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie comitedesfeteslefoyer@gmail.com

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English :

Saint-Paul-de-Fenouillet, Place du foyer

in the evening

Musical entertainment. Bar and catering on site.

Comité des fêtes Le Foyer comitedesfeteslefoyer@gmail.com

L’événement BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES