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BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet

BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet

BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 15 août 2026.

Adresse : Avenue Georges Pézières

Ville : 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Saint-Paul-de-Fenouillet

BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET

Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Saint-Paul-de-Fenouillet, place du foyer
en soirée
Animation musicale. Bar et restauration sur place.
Comité des fêtes Le Foyer comitedesfeteslefoyer@gmail.com
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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie   comitedesfeteslefoyer@gmail.com

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English :

Saint-Paul-de-Fenouillet, Place du foyer
in the evening
Musical entertainment. Bar and catering on site.
Comité des fêtes Le Foyer comitedesfeteslefoyer@gmail.com

L’événement BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES

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