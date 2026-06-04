BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet
BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 15 août 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET
Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Saint-Paul-de-Fenouillet, place du foyer
en soirée
Animation musicale. Bar et restauration sur place.
Comité des fêtes Le Foyer comitedesfeteslefoyer@gmail.com
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Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie comitedesfeteslefoyer@gmail.com
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English :
Saint-Paul-de-Fenouillet, Place du foyer
in the evening
Musical entertainment. Bar and catering on site.
Comité des fêtes Le Foyer comitedesfeteslefoyer@gmail.com
L’événement BAL DES ESTIVANTS SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI FENOUILLEDES
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