Saint-Paul-de-Fenouillet

GÉOTRAIN CORBIÈRES-FENOUILLÈDES DÉPART DE RIVESALTES

Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 30.3 – 30.3 – 30.3

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:45:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

De 09h45 à 17h30

Un voyage dans le temps à bord du Train Rouge, à la découverte des principales formations géologiques du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes !

Animation offerte, incluse dans le prix du billet.

TARIFS 30,30€ adulte 27,10€ réduit 18,90€/4 à 14 ans.

Réservation obligatoire 04 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr www.letrainrouge.fr

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Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr

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English :

BY RESERVATION ONLY

From 09:45 to 17:30

Take a trip back in time aboard the Red Train, and discover the main geological formations of the Corbières-Fenouillèdes Regional Nature Park!

Entertainment included in ticket price.

RATES: 30.30? adult 27.10? reduced 18.90?/4 to 14 years.

Booking essential: 04 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr www.letrainrouge.fr

L’événement GÉOTRAIN CORBIÈRES-FENOUILLÈDES DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI FENOUILLEDES