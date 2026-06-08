GÉOTRAIN CORBIÈRES-FENOUILLÈDES DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet
GÉOTRAIN CORBIÈRES-FENOUILLÈDES DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet dimanche 6 septembre 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
GÉOTRAIN CORBIÈRES-FENOUILLÈDES DÉPART DE RIVESALTES
Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 30.3 – 30.3 – 30.3
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:45:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
De 09h45 à 17h30
Un voyage dans le temps à bord du Train Rouge, à la découverte des principales formations géologiques du Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes !
Animation offerte, incluse dans le prix du billet.
TARIFS 30,30€ adulte 27,10€ réduit 18,90€/4 à 14 ans.
Réservation obligatoire 04 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr www.letrainrouge.fr
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Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr
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English :
BY RESERVATION ONLY
From 09:45 to 17:30
Take a trip back in time aboard the Red Train, and discover the main geological formations of the Corbières-Fenouillèdes Regional Nature Park!
Entertainment included in ticket price.
RATES: 30.30? adult 27.10? reduced 18.90?/4 to 14 years.
Booking essential: 04 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr www.letrainrouge.fr
L’événement GÉOTRAIN CORBIÈRES-FENOUILLÈDES DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI FENOUILLEDES
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