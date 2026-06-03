FESTIVAL SANT PAU L’OCCITANA 6ÈME EDITION place Léon-Jean Grégory Saint-Paul-de-Fenouillet
FESTIVAL SANT PAU L’OCCITANA 6ÈME EDITION place Léon-Jean Grégory Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 1 août 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
FESTIVAL SANT PAU L’OCCITANA 6ÈME EDITION
place Léon-Jean Grégory Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’association Santpanhols vous convie à de nombreuses animations à l’occasion du Festival Sant Pau l’Occitana, toute la journée et en soirée.
Animations diverses festives et gratuites troupes médiévales avec divers ateliers et combats, baïleti, groupe rock occitan, spectacle de feux, etc. Marché
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place Léon-Jean Grégory Avenue Georges Pézières Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57 santpanhols@gmail.com
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English :
The Santpanhols association invites you to join in the fun at the Sant Pau l’Occitana Festival, all day and into the evening.
Free festive entertainment: medieval troops with workshops and fights, baïleti, Occitan rock band, fireworks show, etc. Market
L’événement FESTIVAL SANT PAU L’OCCITANA 6ÈME EDITION Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-03 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET
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