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COMBINÉ TRAIN ROUGE + SORTIE CUCUGNAN QUÉRIBUS DÉPART DE RIVESALTES OU D’AXAT Saint-Paul-de-Fenouillet

COMBINÉ TRAIN ROUGE + SORTIE CUCUGNAN QUÉRIBUS DÉPART DE RIVESALTES OU D’AXAT Saint-Paul-de-Fenouillet

COMBINÉ TRAIN ROUGE + SORTIE CUCUGNAN QUÉRIBUS DÉPART DE RIVESALTES OU D’AXAT Saint-Paul-de-Fenouillet jeudi 23 juillet 2026.

Ville : 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif : 20.3 20.3 20.3 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saint-Paul-de-Fenouillet

COMBINÉ TRAIN ROUGE + SORTIE CUCUGNAN QUÉRIBUS DÉPART DE RIVESALTES OU D’AXAT

Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 20.3 – 20.3 – 20.3

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-23 09:45:00
fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30

COMBINÉ TRAIN ROUGE + SORTIE CUCUGNAN-QUÉRIBUS AU DÉPART DE RIVESALTES
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
De 09h45 à 18h
Parcours commenté sur la ligne du Train Rouge (tarif réduit). Navette gratuite depuis la gare de St-Paul de Fenouillet vers Cucugnan. Projection, déjeuner libre puis visite du Château de Quéribus.
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Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00 

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English :

COMBINED RED TRAIN + CUCUGNAN-QUÉRIBUS OUTING DEPARTING FROM RIVESALTES
BY RESERVATION ONLY
From 09:45 to 18:00
Commented tour on the Train Rouge line (reduced rate). Free shuttle from St-Paul de Fenouillet station to Cucugnan. Screening, free lunch and visit to Château de Quéribus.

L’événement COMBINÉ TRAIN ROUGE + SORTIE CUCUGNAN QUÉRIBUS DÉPART DE RIVESALTES OU D’AXAT Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES

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