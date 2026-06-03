CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 14 JUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 14 JUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet mardi 14 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 14 JUILLET
Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:45:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Commémoration aux Morts, rassemblement à la Mairie à 10h45
Vin d’honneur offert par la Municipalité.
.
Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57
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English :
Commemoration of the dead, gathering at the Mairie at 10:45 a.m
Vin d’honneur offered by the Municipality.
L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 14 JUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES
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