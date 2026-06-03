Saint-Paul-de-Fenouillet

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 14 JUILLET

Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:45:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Commémoration aux Morts, rassemblement à la Mairie à 10h45

Vin d’honneur offert par la Municipalité.

.

Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Commemoration of the dead, gathering at the Mairie at 10:45 a.m

Vin d’honneur offered by the Municipality.

L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 14 JUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI FENOUILLEDES