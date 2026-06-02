Saint-Paul-de-Fenouillet

COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D’AXAT AU DÉPART DE RIVESALTES

Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 27.1 – 27.1 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-15 09:45:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

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COMBINE TRAIN ROUGE + SORTIE CENTRALE HYDROELECTRIQUE D’AXAT

AU DÉPART DE RIVESALTES SUR RÉSERVATION

De 09h45 à 18h

Parcours commenté sur la ligne du Train Rouge (tarif réduit), déjeuner libre puis navette gratuite depuis la gare d’Axat vers la centrale de St-Georges. Accueil et visite par l’exploitant.

Train: 27,10 € adulte 16,10 € de 4 à 14 ans + Centrale 5 € adulte 3 €/de 4 à 14 ans

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Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr

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English :

COMBINE TRAIN ROUGE + AXAT HYDROELECTRIC POWER STATION OUTING

DEPARTING FROM RIVESALTES BOOKING REQUIRED

From 09:45 to 18:00

Commented tour of the Train Rouge line (reduced rate), free lunch, then free shuttle bus from Axat station to the St-Georges power station. Welcome and tour by the operator.

Train: 27.10 ? adult 16.10 ? from 4 to 14 years + Power station: 5 ? adult 3 ?/from 4 to 14 years

L’événement COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D’AXAT AU DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES