Saint-Paul-de-Fenouillet

PENTECÔTE À L’ESPAGNOLE 5ÈME ÉDITION

Rue du Docteur Louis Brun Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Dès 11h, Saint-Paul de Fenouillet aux couleurs espagnoles

déambulations de chevaux andalous, spectacles danses et concerts

Créer votre Peña et partagez votre paella en famille ou entre amis. Pensez à réserver ! (AVANT LE 15 MAI)

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Rue du Docteur Louis Brun Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 26 patrimoine@saintpauldefenouillet.fr

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English :

From 11 a.m., Saint-Paul de Fenouillet takes on Spanish colors:

andalusian horse shows, dance performances and concerts

Create your Peña and share your paella with family and friends. Don’t forget to book! (BEFORE MAY 15)

L’événement PENTECÔTE À L’ESPAGNOLE 5ÈME ÉDITION Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI FENOUILLEDES