PENTECÔTE À L’ESPAGNOLE 5ÈME ÉDITION Saint-Paul-de-Fenouillet
PENTECÔTE À L’ESPAGNOLE 5ÈME ÉDITION Saint-Paul-de-Fenouillet lundi 25 mai 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
PENTECÔTE À L’ESPAGNOLE 5ÈME ÉDITION
Rue du Docteur Louis Brun Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Dès 11h, Saint-Paul de Fenouillet aux couleurs espagnoles
déambulations de chevaux andalous, spectacles danses et concerts
Créer votre Peña et partagez votre paella en famille ou entre amis. Pensez à réserver ! (AVANT LE 15 MAI)
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Rue du Docteur Louis Brun Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 00 26 patrimoine@saintpauldefenouillet.fr
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English :
From 11 a.m., Saint-Paul de Fenouillet takes on Spanish colors:
andalusian horse shows, dance performances and concerts
Create your Peña and share your paella with family and friends. Don’t forget to book! (BEFORE MAY 15)
L’événement PENTECÔTE À L’ESPAGNOLE 5ÈME ÉDITION Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-04-28 par OTI FENOUILLEDES