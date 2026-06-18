Concert ABBA for ever Salle des fêtes Complexe Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux samedi 28 novembre 2026.

Creuzier-le-Vieux

Concert ABBA for ever

Salle des fêtes Complexe Jean-Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

places numérotées assises

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 23:59:00

Date(s) :

2026-11-28

Concert d’un Tribute du groupe ABBA

.

Salle des fêtes Complexe Jean-Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 09 79 74 creuziercomitedesfetes@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ABBA Tribute Concert

L’événement Concert ABBA for ever Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations