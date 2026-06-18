Concert ABBA for ever Salle des fêtes Complexe Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux
Concert ABBA for ever Salle des fêtes Complexe Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux samedi 28 novembre 2026.
Creuzier-le-Vieux
Concert ABBA for ever
Salle des fêtes Complexe Jean-Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
places numérotées assises
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 23:59:00
Date(s) :
2026-11-28
Concert d’un Tribute du groupe ABBA
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Salle des fêtes Complexe Jean-Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 09 79 74 creuziercomitedesfetes@sfr.fr
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English :
ABBA Tribute Concert
L’événement Concert ABBA for ever Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations