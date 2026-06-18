Soirée pour célibataire, karaoké et blind test Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux
Soirée pour célibataire, karaoké et blind test Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux samedi 17 octobre 2026.
Creuzier-le-Vieux
Soirée pour célibataire, karaoké et blind test
Rue des Arloings Complexe Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17 23:59:00
Date(s) :
2026-10-17
Soirée célibataires avec karaoké et blind test et bal avec DJ.
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Rue des Arloings Complexe Jean-Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 09 79 74 josiane.finat@sfr.fr
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English :
Singles’ night with karaoke, a blind test, and a dance party with a DJ.
L’événement Soirée pour célibataire, karaoké et blind test Creuzier-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations